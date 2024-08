“O debate político é necessário”, diz desembargador Carlos Simões

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TER-ES), desembargador Carlos Simões, participou na tarde desta quinta-feira (15), na Câmara Municipal de Vereadores de Guaçuí, no Caparaó, de mais uma edição do encontro “Democracia e Eleições 2024”.

O evento realizado pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), conta com o apoio da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e reuniu diversos candidatos a prefeito, vice, vereadores e líderes partidários da região do Caparaó.

Feliz por retornar ao município de Guaçuí, o presidente do TER-ES ressaltou a importância dos encontros para promover um debate saudável no pleito eleitoral de 2024.

“É um prazer retornar a Guaçuí, agora como presidente do TER. Estamos fazendo esse contato com todos os seguimentos políticos do Estado, regionalmente com o apoio da Amunes. Essas reuniões, esses debates, essas conversas com os interessados, partidos políticos e agremiações partidárias têm o objetivo de prestar esclarecimento. Fazer um trabalho de orientação, preventivo e um trabalho de informação para que os que se aventurarem em ser candidatos possam conhecer e se informar dos limites de suas atuações”, disse.

Fake News

Com objetivo de garantir ao eleitor a oportunidade de participar de um processo eletivo sem notícias falsas, seguindo orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os encontros estão levando informações importantes e esclarecedoras aos eleitores e candidatos de diversas regiões.

“O objetivo é sempre poder garantir que o cidadão possa participar livremente do processo eletivo e também garantir que o eleitor possa votar sem más influências, notícias falsas e mentiras. Esses itens todos são preocupações que vêm de Brasília. São preocupações que foram manifestadas desde as reuniões que tivemos e agora com a visita da ministra Carmem Lúcia, presidente do TSE”, ressaltou o desembargador.

Diálogo

Carlos Simões também frisou que os encontros são uma oportunidade de levar o diálogo aos partidos políticos e aqueles que irão participar do pleito, para que eles possam entender que são corresponsáveis pela ordem, segurança e por eleições livres e transparentes, sem atrapalhar o debate político.

“Às vezes os debates podem esquentar um pouco, mas isso faz parte do jogo da política. Mas cada um respeitando os limites e obedecendo à constituição e à legislação vigente. Esse é nosso objetivo: informar, dialogar e colocar a Justiça Eleitoral à disposição de todos”, explanou Carlos Simões.

Informação

Além das orientações do desembargador Carlos Simões, o juiz titular do TRE-ES, Renan Sales, abordou com os presentes o tema corrupção eleitoral. Daniel Barrioni, juiz auxiliar da Presidência do TRE-ES, destacou a desinformação eleitoral e Mônica Trindade ressaltou a necessidade das prestações de contas dos candidatos.

Também participaram do encontro o Des. Willian Silva, corregedor do TJES; Marcos Luiz Jauhar, prefeito de Guaçuí; Alvimar Dias Nascimento, diretor-geral do TRE-ES; Valmir Santiago, presidente da Câmara de Vereadores de Guaçuí; Pablo Castro Alves de Meira, chefe do cartório de Guaçuí e Luiz Bernard Moulin, presidente da OAB/ES 6ª Subseção de Guaçuí.

Confira a entrevista:

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TER-ES), desembargador Carlos Simões.