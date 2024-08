O que acontecerá com a rede social X após fim das operações no Brasil?

O X, antigo Twitter, não tem mais operação no Brasil desde este sábado (17). De acordo com Elon Musk, dono da rede social, o País impõe censura à rede social na pessoa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após os inquéritos sobre a atuação do dono da plataforma em campanhas de desinformação contra as instituições brasileiras.

Pelo X, Musk publicou a decisão em inglês e português, afirmando que o X não seguiria as determinações do STF de retirar contas do ar. O Supremo decidiu pela suspensão de perfis da rede social que continham discurso de ódio e desinformação – para o X, o movimento foi interpretado como censura. “Se tivéssemos concordado com @alexandre não teríamos como explicar nossas ações sem nos envergonharmos”, afirmou Musk pela rede social.

“Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal”, explicou a conta do X responsável pelos comunicados legais da empresa.

Vou perder minha conta no X?

Não. Apesar do fim dos escritórios no Brasil, os usuários vão poder continuar acessando a plataforma normalmente, tanto pelo aplicativo quanto pelo navegador web, garantiu a empresa.

O que muda no X para os brasileiros?

A falta de representação no Brasil, porém, deve afetar algumas atividades da rede social como moderação de conteúdo, comunicação com imprensa e governo além do atendimento ao usuário.

Porque o X saiu do Brasil?

Musk decidiu encerrar as operações da empresa no País após se tornar alvo no inquérito das milícias digitais, onde é acusado, junto com o X, de promover discurso de ódio e desinformação pela rede social.

Em abril deste ano, Moraes pediu a suspensão de contas que propagavam esse tipo de conteúdo, mas Musk não cumpriu a decisão por interpretar como censura da parte do ministro. Desde então, o bilionário tem atacado Moraes no X, defendendo, inclusive, a saída do ministro do STF.

Estadao Conteudo