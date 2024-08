Olimpíadas: capixabas jogam em diversas modalidades nesta terça (6)

As Olimpíadas estão a todo vapor e, nesta terça-feira (6), os atletas capixabas entram em peso, em suas modalidades, buscando a tão sonhada medalha olímpica.

Com uma agenda cheia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nossos atletas capixabas vão representar o Brasil em três modalidades, todas com jogos nesta terça (6), são elas: basquete, handebol e vôlei de praia.

No vôlei de praia, a dupla Evandro (carioca) e Arthur (paraense) não nasceram no Espírito Santo, porém, são capixabas de coração e carregam a bandeira do Espírito Santo para todos os lados. A dupla treina em solo capixaba, representando o Aest, da Serra.

A dupla capixaba de coração, joga contra a dupla sueca Helvig e Ahmann, às 13h, pelas quartas de final. Nas oitavas a dupla passou pelos holandeses Van der Helde e Immers por 2 sets a 0.

Já no basquete, às 16h30, o cachoeirense Didi Louzada, junto com a Seleção Brasileira de Basquete, tem compromisso marcado contra os Estados Unidos, pelas quartas de final.

Para finalizar a participação dos capixabas nesta terça-feira (6), a Seleção Brasileira Feminina de Handebol, que conta com a capixaba Ana Cláudia Bolzan, atleta do Benfica, entra em quadra também às 16h30, contra a seleção da Hungria, pelas quartas de final.