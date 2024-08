Pacheco avalia decretar luto Nacional pela morte de Silvio Santos

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse há pouco que o empresário e comunicador Silvio Santos dificilmente será superado, e disse que pretende promover a decretação do luto oficial.

Segundo Pacheco, já foi encaminhada a proposta à secretaria do Congresso Nacional, e inclusive ele teria conversado com o presidente da Câmara Arthur Lira sobre decretar luto.

Pacheco destacou a trajetória do empresário, que foi vendedor ambulante e ascendeu no mundo empresarial. “Não há nada que se compare a Silvio Santos. Por isso essa grande manifestação social”.

Estadao Conteudo

