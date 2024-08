“Pagarei pelos meus erros”, diz motorista que atropelou mãe e filha no ES

O mecânico Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos, que atropelou a mãe, de 35 anos e a filha, de 5 anos, na faixa de pedestres na noite da última quarta-feira (21), no bairro da Glória, em Vila Velha, gravou um vídeo dizendo estar arrependido.

No vídeo, o jovem disse que não parou o veículo no local porque ficou com medo de ser linxado. “Sou o condutor do veículo do acidente de ontem. Aconteceu aquilo, não queria que acontecesse, nunca foi minha intenção machucar ou ferir alguém. Tinha muita gente no local, e veio pessoas me xingando, fiquei com muito medo de ser linxado e, imediatamente, entrei no carro e me evadi do local, mas em nenhum momento não prestei socorro”, diz.

Wenderson contou ainda que está arrependido por tudo que aconteceu e se comprometeu a dar toda a assistência às vítimas. “São duas vidas e sei que nunca vou me perduar por isso, e estou aqui pra falar que estou disposto a ajudar, a colaborar no que for preciso. Se tiver que ficar preso, ficarei preso. Se tiver que responder em liberdade, responderei em liberdade. Mas estou aqui para pedir perdão a todos, pois foi uma fatalidade. Sou trabalhador e trabalho em uma oficina mecânica”, explicou.

Por fim, o mecânico pede perdão a todos os familiares e amigos das vítimas. “Eu só espero que fique tudo bem com as duas. Estou pedindo a Deus que cuide das duas vidas, e pagarei pelos meus erros. Peço perdão ao pai e a família toda, sei que Deus conhece meu coração. Perdão, gente”, finaliza.

O que disse a Polícia Civil?

Em nota, a Polícia Civil informou que, na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. “Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito”, diz a nota.