Pai de Lamine Yamal é esfaqueado na Espanha e está em estado grave

O pai do atacante do Barcelona Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, foi esfaqueado depois de uma briga em um estacionamento na cidade de Mataró, na Espanha. Ele foi levado ao hospital Can Ruti de Badalona e está internado em estado grave. As informações são do jornal espanhol “La Vanguardia”.

Ainda de acordo com o jornal, a polícia municipal está investigando o caso e já foram encontradas testemunhas que presenciaram o ocorrido, e que estão sendo interrogadas. A agressão teria sido provocada por uma briga cuja e as investigações prosseguem nessa linha.

Leia também: WhatsApp pode ganhar ‘voz’ por IA para conversar com os usuários

O caso ganhou repercussão em vários veículos da Espanha. O jornal esportivo “Marca” afirmou que o pai do atleta está internado em estado grave, mas não corre risco de morte.

YAMAL CRESCEU EM MATARÓ

O jovem atacante do Barcelona foi criado na cidade de Mataró, em Rocafonda, um bairro humilde. Yamal, ao comemorar seus gols, faz um gesto representando os número 304, que são os últimos dígitos do código postal de Mataró (08304).

O local, porém, é formado por muitos imigrantes, que representam metade da população. Por conta disso, Rocafonda é alvo de ataques da extrema direita espanhola, e Mounir Nasraoui, pai de Yamal, é um dos defensores do bairro. Em maio do ano passado ele chamou integrantes do partido VOX, da extrema direita, de racistas e a polícia foi acionada.

Estadao Conteudo