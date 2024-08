Palmeiras reage, tem gols anulados e arranca empata com o Inter no fim

Palmeiras e Internacional empataram por 1 a 1 neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo da 21ª rodada do Brasileirão. Abel Ferreira promoveu mudanças, mas o time paulista não foi bem no primeiro tempo e viu o adversário marcar um golaço com Bruno Henrique. A equipe alviverde, que teve dois gols anulados, reagiu na segunda etapa e conseguiu arrancar o empate, com Rony. Foi o quarto jogo consecutivo sem vitória do time palmeirense na temporada.

O resultado faz o Palmeiras chegar aos 37 pontos, mantendo a 3ª posição. O time alviverde faz dois jogos consecutivos contra o Flamengo. Na quarta-feira, encara o rubro-negro carioca no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, e precisa vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final no tempo normal. No domingo, as equipes fazem confronto direto no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.

Leia também: Com reservas, Grêmio vence Athletico-PR e se afasta do Z-4

Por sua vez, o Inter vai aos 21 pontos e cai para a 16ª posição, ameaçado pela zona de rebaixamento. Cabe ressaltar que o clube gaúcho ainda tem cinco jogos a menos por causa da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Eliminado da Copa do Brasil, o time colorado volta a jogar somente no próximo domingo, quando enfrenta o Athletico Paranaense, mais uma vez em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Brasileirão.

De olho no confronto com o Flamengo pela Copa do Brasil, Abel Ferreira decidiu por um time ‘misto’ para o jogo deste domingo, com Felipe Anderson, Zé Rafael e Richard Ríos no banco de reservas. O treinador também optou por uma mudança no esquema tático depois de o time levar seis gols nas últimas cinco partidas, adotando um esquema com três zagueiros. A alteração deu liberdade para os laterais Giay e Vanderlan atuarem como alas, possibilitando maior chegada à frente, enquanto Maurício e Lázaro tinham a missão de tabelar com Dudu, escalado como titular.

Palmeiras e Inter

Logo no primeiro minuto, Vanderlan apareceu como surpresa na área e por pouco a Palmeiras não abriu o placar após bate e rebate. O lance deu o tom dos minutos seguintes, com a equipe paulista controlando a partida e buscando ser mais incisiva. Lázaro chegou a balançar as redes em jogada aérea ensaiada, um dos fortes do time alviverde, mas o VAR assinalou impedimento. Apesar do ímpeto inicial, os palmeirenses arrefeceram antes mesmo da meia hora inicial.

O Inter, apenas em seu quarto jogo sob o comando de Roger Machado, equilibrou a partida vencendo duelos no meio-campo e demonstrando melhor organização no setor ofensivo, especialmente com o ex-palmeirense Wesley. Mesmo com Enner Valencia e Borré abaixo do que se esperam de ambos, o jovem Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos, chamou a responsabilidade para conduzir a bola ao ataque e criar lances perigosos. Bruno Henrique, outro ex-Palmeiras que esteve bem na etapa inicial, fez o primeiro gol da partida ao acertar lindo chute no ângulo de fora da área, aos 30.

Apagado no primeiro tempo, Dudu foi sacado no intervalo para a entrada de Felipe Anderson. O camisa 9 melhorou a dinâmica do ataque palmeirense, e o time paulista cresceu na partida. Sem Flaco López, suspenso pelo terceiro cartão, o Palmeiras sentiu falta de uma referência no ataque para definir as jogadas. O Inter soube explorar contra-ataques, mas pecou no último toque e perdeu chances de ampliar o marcador.

Ao longo da segunda etapa, Abel Ferreira abriu mão dos três zagueiros ao tirar Murilo para colocar Rony, além de Zé Rafael e Menino. O Inter tentou administrar a partida, mas aos poucos foi perdendo a força nos contra-ataques, e o Palmeiras passou a ser perigoso. O time alviverde chegou a balançar as redes novamente, dessa vez com Vitor Reis, mas teve gol anulado por impedimento. A pressão continuou até Rony aproveitar ótimo passe de Marcos Rocha para encobrir Rochet e empatar, aos 42.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 PALMEIRAS

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique (Bruno Gomes) e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Borré (Lucca), Enner Valencia e Wesley (Hyoran). Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS – Weverton; Vitor Reis, Gustavo Gómez e Murilo (Rony); Giay (Marcos Rocha), Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Maurício, Raphael Veiga (Zé Rafael) e Vanderlan; Dudu (Felipe Anderson) e Lázaro. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Bruno Henrique, aos 30 minutos do primeiro tempo; Rony, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Carvalho e Borré (Internacional).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

PÚBLICO – 20.794 torcedores.

RENDA – R$ 413.805,00.

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Estadao Conteudo