Pedestre morre após ser atropelado por caminhonete na BR-101

Um homem, de 32 anos, morreu após ser atropelado por uma caminhonete na manhã desta quinta-feira (1º), no km 135 da BR-101, em Linhares.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento ocorreu por volta das 5h45 no sentido crescente da BR-101. Além disso, a PRF informou que a vítima estava sem os documentos pessoais, não sendo identificado.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) do município.

