Por que máscaras de Fofão e Patropi foram destruídas após morte de seu criador?

Orival Pessini, ator que criou e interpretou personagens clássicos da TV brasileira como Fofão e Patropi, completaria 80 anos nesta segunda-feira (26). Ele morreu em 14 de outubro de 2016, aos 72, em decorrência de problemas de saúde no pâncreas, fígado e um câncer no baço.

Segundo a sua família, boa parte de seu acervo foi destruído. A razão não foi nenhum acidente, incêndio ou problema com conservação, mas sim um pedido deixado pelo próprio artista.

Em entrevista ao G1, em 2016, seu filho, Pedro Pessini, explicou: “Meu pai sempre dizia que, quando ele morresse, os personagens também iriam com ele, porque ele era único. Todos foram incinerados. As formas de gesso foram quebradas. Isso é um desejo antigo dele, desde que eu era adolescente ele já falava isso”.

Em setembro de 2023, por exemplo, a Justiça condenou a Carreta Furacão a indenizar a família de Origal em R$ 70 mil pelo uso do personagem “Fonfon”, inspirado diretamente em Fofão.

Estadao Conteudo

