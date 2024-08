Previsão do tempo: confira como fica o tempo para sua cidade

A previsão do tempo, segundo informações do instituto Clima Tempo, a temperatura permanece em alta neste sábado (24), em todo o Estado do Espírito Santo.

Na grande Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens. Não chove. A previsão é máxima de 32 °C e mínima de 22 °C.

Já na região Sul do Estado, o sol também aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. A previsão é máxima de 31 °C e mínima de 18 °C.

No Norte do Estado, a máxima chega a 34 °C e a mínima será de até 19 °C. Não chove e o sol aparece entre nuvens.

A previsão do tempo é que, a partir deste domingo (25), as temperaturas comecem a cair devido à chegada de uma grande e forte frente fria que se espalha pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Veja o mapa:

Nova onda de frio

Além disso, uma nova onda de frio ganha destaque a partir deste sábado (24) no Brasil. A frente fria que avança nesta quinta-feira, vai provocar chuva e vento sobre o Sul nesta sexta-feira (23).

As cidades mais altas da Serra Catarinense podem registrar neve entre a madrugada e a manhã do domingo, isto, porque teremos resquício de umidade e ar frio ganhando força. O fenômeno pode ser registrado em São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom Jardim da Serra.

Atenção: a possibilidade de neve ainda é pequena, mas, não está descartada a condição para outros tipos de precipitação invernal

Fonte: Clima Tempo