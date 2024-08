Procurando trabalho? Supermercado de Cachoeiro está com vagas abertas

Mora em Cachoeiro de Itapemirim e está precisando de um emprego? Seus problemas acabaram! O Frigolima Supermercados, localizado na rua José Rosa Machado, bairro Alto Novo Parque, está com vagas de emprego em duas áreas.

As vagas são para atende de padaria e repositor, e os interessados devem enviar o currículo para o número de telefone: (28) 99991-0448.

Confira os requisitos para cada uma das vagas:

Atendente de padaria

Principais atividades:

Servir e atender o cliente

Preparar os alimentos para consumo do cliente, como: sanduiches, pães, sucos, entre outros

Repor produtos

Anotar pedidos

Operar maquinas de café e cappuccino

Limpeza e organização do ambiente

Requisitos:

Desejável 2° grau completo

Desejável experiência na área

Benefícios:

Salário compatível com mercado

Plano de saúde

Plano odontológico

Seguro de vida

Repositor

Principais atividades:

Repor mercadorias nas prateleiras e gondolas

Listar mercadorias para reposição

Requisitar mercadorias

Olhar validade e precificação dos produtos

Manter as prateleiras e gondolas limpas e organizadas

Requisitos:

Desejável 2° grau completo

Desejável experiência na área

Benefícios:

Salário compatível com mercado

Plano de saúde

Plano odontológico

Seguro de vida

