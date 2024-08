Projeto GENTE vai realizar apresentação inclusiva em Cachoeiro; veja

Nesta sexta-feira (9), às 20h, no SESC do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, o Projeto GENTE irá apresentar uma produção grandiosa e inspiradora, reafirmando seu compromisso com a inclusão, diversidade e igualdade.

O Projeto GENTE surgiu com o intuito de trazer crianças de escolas públicas e de risco para dançar, começando com 20 crianças, que estudavam próximo a Corpo e Mente Academia. Após isso, o projeto foi até a escola de surdos (APAE), onde convidaram PCDs que gostavam de dançar, ou que tivessem vontade de dar uma chance a dança. Assim, surgiu o primeiro espetáculo de dança inclusiva do Sul do Espírito Santo.

20 anos de estrada

Em 2024, o projeto GENTE completou 20 anos desde seu primeiro espetáculo, que aconteceu em 2004. Nesses 20 anos, o projeto realizou diversos espetáculos, assim, conseguindo incluir e incentivar cada vez mais pessoas, sempre desenvolvendo na pratica, o respeito e o amor pelas pessoas.

“A emoção de ver a plateia interagindo com esses artistas é indescritível! Saber que de alguma maneira transformamos um pouco da vida desses queridos, nos torna muito felizes. Lutamos por acessibilidade, lutamos por um olhar mais terno da sociedade, pela causa da inclusão. Queremos, através da dança, oportunizar artistas, que muitas vezes não têm voz. Desejo que esse projeto perdure por muitos anos, promovendo inclusão saudável e verdadeira. Que o núcleo cachoeirense de dança possa se orgulhar desta história, onde a dança protagoniza momentos mágicos, com pessoas fantásticas, fazendo acontecer a verdadeira cidadania e o amor ao próximo. Sou muito grato aos céus, por esta oportunidade e por este momento!”, finalizou Jeremias Schaydegger.

Espetáculo ELO

Ao longo desses 20 anos, o Projeto GENTE tem sido palco para todas as pessoas, destacando sempre a beleza nas diferenças e, a força da união.

O Projeto GENTE retorna aos palcos com uma produção grandiosa e inspiradora e, neste ano comemorativo, o Espetáculo ELO vai trazer um elenco diversificado, que inclui bailarinos profissionais, pessoas com deficiência e crianças de projetos sociais. Assim, juntos, os artistas vão apresentar uma narrativa emocionante e vibrante, onde cada movimento será uma celebração de vida, superação e solidariedade.

ELO não é apenas um espetáculo de dança, o espetáculo é um movimento de inclusão, empatia e celebração da arte, na vida te todas essas pessoas.

Espetáculos apresentados:

Teatro Municipal Rubem Braga

2000 – O Rapto da Fada Lilás (Dezembro)

2001 – Un, Deux, Troìs (Dezembro)

2002 – O Quebra Nozes (Dezembro)

2003 – Mundança (Dezembro)

2004 – Projeto GENTE (Julho) | A Bela Adormecida (Dezembro)

2005 – Coppélia (Dezembro)

2006 – GENTE II (Julho) | Alakazam (Dezembro)

2007 – O Quebra Nozes (Dezembro)

2008 – GALLA (Dezembro)

2009 – O Rapto da Fada Lilás (Dezembro)

2010 – Um Sonho de Natal (Dezembro)

2011 – A Princesa e o Sabiá (Dezembro)

2012 – Tempo (Dezembro)

2013 – O Quebra Nozes, segundo ato (Dezembro)

2014 – Cores e Movimentos (Julho) | Coppélia (Dezembro)

2015 – A Máquina do Tempo, anos 60 (Dezembro)

2016 – CORPO (Julho) | A Bela Adormecida (Dezembro)

2017 – FONTE I (Julho) | FONTE Completo (Dezembro)

2018 – Alice no País das Maravilhas e Momentos de Adolescente (Dezembro)

2019 – Gente que Dança (Julho) e Seda (Dezembro)

Jaraguá Tênis Clube

2021 – Além de mim (Dezembro)

Salão Paroquial da Igreja Matriz

Nosso Senhor dos Passos

2022 – Raízes (Dezembro)

2023 – Colagens (Dezembro)