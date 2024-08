Queda de avião: Prefeitura de Cascavel informa que não há sobreviventes

Um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), na cidade de Vinhedo (SP).

Imagens gravadas por moradores mostram fogo após a queda. O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, informou que não há sobreviventes. É o acidente aéreo com o maior número de vítimas em solo brasileiro desde 17 de julho de 2007, quando uma tragédia com aeronave da TAM deixou 199 mortos.

O acidente com o voo de matrícula PTB 2283, que pertencia à VOEPASS Linhas Aéreas (antiga Passaredo), aconteceu em uma área residencial, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

A Defesa Civil do Estado informou que enviou uma equipe ao local. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local. A companhia aérea diz que está prestando pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

Queda de avião

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na investigação. Durante cerimônia em Santa Catarina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio para as vítimas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que estava em um evento em Vitória, está agora a caminho de Vinhedo para acompanhar a operação de resgate.

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica, a Polícia Civil e Militar estão mobilizadas no resgate das vítimas. Equipes do Instituto Médico-Legal (IML) e os responsáveis pelo recolhimento de corpos também foram encaminhadas para reforço nos trabalhos. As equipes do Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré.

