Quem é a atriz de ‘Bebê Rena’ confirmada na quinta temporada de ‘You’?

A quinta temporada da série You ainda não tem previsão de estreia, mas já tem novidades no elenco. Nava Mau, atriz que participou de Bebê Rena, seriado de sucesso da Netflix, fará uma participação especial interpretando a personagem Detetive Marquez.

As informações foram divulgadas pelo Deadline e confirmadas pela atriz em seu Instagram. A detetive irá investigar os passos de Joe Goldberg (Penn Badgley) e que deve encará-lo durante sua participação.

A atriz concorre ao Emmy na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Antologia por seu trabalho como Teri em Bebê Rena. Ela é a primeira mulher transgênero a concorrer na categoria.

“Nós (atores trans) simplesmente não temos muitas oportunidades de desenvolver nosso ofício, crescer como artistas e sermos reconhecidos por tudo que somos e por tudo que podemos ser”, disse em entrevista ao Deadline.

Apesar da data de estreia da última temporada de You ainda não ter sido revelada, fãs especulam o retorno de Marienne Bellamy (Tati Gabrielle) após ela aparecer em fotos das gravações.

A série é baseada no livro de mesmo nome de Caroline Kepnes e conta a história de Joe, um jovem capaz de fazer de tudo por amor. As quatro temporadas anteriores estão disponíveis na Netflix.

