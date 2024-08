Resultado da Timemania: confira os números e o clube do coração

O resultado da Timemania foi: 21 – 48 – 50 – 63 – 65 – 70 – 74. De acordo com a Caixa Econômica Federal os números são referentes ao concurso 2132.

Ninguém acertou as sete dezenas nesse resultado da Timemania e a estimativa de prêmio do próximo concurso, que deve ser sorteado nesta terça-feira (20), é de R$ 15.700.000,00.

O time do coração foi o Botafogo/RJ. No total, foram registradas 19.620 apostas ganhadoras, onde cada uma receberá R$ 8,50.

Confira as demais apostas ganhadoras:

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 34.113,97

5 acertos

91 apostas ganhadoras, R$ 2.142,16

4 acertos

2.370 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

23.680 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Acesse: https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Timemania.aspx e confira os detalhes do resultado da Timemania.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.