“Rogério do Village” é assassinado a tiros no meio da rua em Cachoeiro

O detento Rogério Silva, de 57 anos, conhecido como “Rogério do Village”, foi assassinado a tiros no meio da rua na tarde desta quarta-feira (7), no bairro Village da Luz, onde residia em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima, que tinha deixado o presídio no Rio de Janeiro em saidinha do Dia dos Pais, foi atingida por vários tiros no momento em que passava em uma rua do bairro.

A PM informou que não há mais detalhes sobre o crime e que a perícia foi acionada.

Mais informações em instantes.