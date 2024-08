Romerinho Badaró oficializa candidatura a prefeito em Brejetuba

Com o apoio dos partidos Progressistas (PP), Democracia Cristã (DC) e Partido da Mulher Brasileira (PMB), o empresário Romerinho Badaró foi oficializado na disputa pela prefeitura de Brejetuba.

Além do candidato a prefeito Romerinho Badaró, que ainda não revelou seu vice-prefeito, os três partidos terão chapa completa de vereadores com 30 candidatos, 10 em cada partido.

Leia Também: Lelei tem direitos políticos suspensos; candidatura está registrada

Estiveram presentes no evento vários representantes da sociedade civil de Brejetuba, além do deputado estadual José Esmeraldo (PDT), o deputado Allan Ferreira (Podemos), que participou por videoconferência. Por ligação, o deputado federal Da Vitória (PP) reafirmou o seu compromisso e apoio ao candidato.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.