São Paulo vence Atlético-GO e cumpre Brasileirão ‘digno’ antes de semana decisiva

Mesmo com um time reserva entre os 11 iniciais, o São Paulo fez o que dele se esperava neste domingo, no MorumBis, e venceu o Atlético-GO por 1 a 0 em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória veio aos 14 minutos do primeiro tempo, com André Silva, que foi titular no lugar de Calleri. O placar poderia ter sido mais elástico, já que Nestor e Luciano perderam chances cara a cara com o goleiro do Dragão no segundo tempo.

Por conta da sequência de jogos que está por vir – com o Nacional-URU na quinta-feira pela Libertadores, Palmeiras no domingo, e depois os uruguaios novamente na outra quinta -, Zubeldía não teve outra opção a não ser escalar um time com reservas no MorumBis.

Nomes como Moreira, Liziero, Wellington Rato, Rodrigo Nestor e Michel Araújo voltaram a figurar entre os 11 iniciais, enquanto o zagueiro Sabino e o recém-contratado Marcos Antônio foram titulares pela primeira vez com a camisa tricolor.

Logo no começo do jogo, foi dos pés de Rato, ex-jogador do Atlético-GO, que surgiu o gol que inaugurou o placar. O camisa 27 fez um cruzamento perfeito na cabeça de André Silva, que desviou para o fundo das redes. O centroavante fez seu quarto gol neste Brasileirão.

São Paulo e Atlético-GO

O técnico argentino do São Paulo levou seu 13º cartão amarelo em 24 jogos com o clube. Com o desta tarde, Zubeldía está suspenso para o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque no próximo domingo.

Mesmo assim, o São Paulo fez o suficiente para sair de campo com mais um triunfo e chega aos 38 pontos, empatando com o Palmeiras e chegando à quinta colocação no Brasileirão. Já o Atlético-GO segue na lanterna com apenas 12 pontos conquistados e mostra cada dia mais que deve voltar para a Série B em 2025.

Se nos últimos anos o Brasileirão foi tenso para o torcedor são-paulino, em 2024 enfim o time vem fazendo uma campanha digna na competição, com o torcedor podendo almejar algo na parte de cima da tabela, e não na de baixo.

Resta saber se com a maratona de jogos do Brasileirão mesclado com os mata-matas da Libertadores e Copa do Brasil o time vai manter esse nível.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 0 ATLÉTICO-GO

SÃO PAULO – Jandrei; Moreira (Arboleda), Ferrareis, Sabino e Patryck; Marcos Antônio (Erick), Liziero (Bobadilla), Michel Araújo (Luciano), Rodrigo Nestor e Wellington Rato (Ferreirinha); André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

ATLÉTICO-GO – Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Romão; Rhaldney, Baralhas (Eli Júnior), Shaylon, Luiz Fernando e Alejo Cruz (Campbell); Derek (Hurtado). Técnico: Umberto Louzer.

CARTÕES AMARELOS – Luis Zubeldía, Liziero (São Paulo); Baralhas (Atlético-GO)

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda.

GOL – André Silva, aos 14 do 1º tempo.

PÚBLICO – 46.600

RENDA – R$ 2.670.805,00.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).

Estadao Conteudo