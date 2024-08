Silvio Santos volta a ser internado no hospital Albert Einstein, em SP

Silvio Santos voltou ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar exames de imagens não especificados, segundo confirmou o SBT ao Estadão.

Também conforme a emissora, o lendário apresentador costuma realizar exames de sangue e raios-X em casa, mas nesse caso precisou de acompanhamento médico no local.

Mais cedo, o jornal O Globo afirmou que o comunicador de 93 anos teria sido internado, informação a qual o Estadão não confirma. Até a publicação desta reportagem, o Einstein não se manifestou. O espaço segue aberto.

Há cerca de duas semanas, o SBT confirmou que Silvio Santos havia sido internado por um quadro de H1N1. A nota foi lida pela apresentadora Michelle Barros, ao vivo. Ele recebeu alta no dia 20 de julho.

“O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com Influenza A”, disse Michelle, na ocasião. “Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica aqui na torcida.”

O vírus H1N1 pode causar febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, mal-estar e calafrios, entre outros problemas.

Estadao Conteudo

