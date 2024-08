“Sinto um medo avassalador’, diz Preta Gil após novo diagnóstico de câncer

A cantora Preta Gil refletiu sobre os desafios que enfrenta após o novo diagnóstico de câncer na madrugada desta quarta (28). No último domingo, 25, a artista contou que a doença havia “voltado em quatro lugares diferentes”. Segundo a artista, o câncer foi detectado em dois linfonodos, no peritônio – com uma metástase – e no ureter – com um nódulo. Na quinta, 22, ela já havia anunciado que retomaria o tratamento oncológico.

“Eu sinto uma força e um medo avassalador. … Quero muito viver”, escreveu Preta em um texto publicado nos stories do Instagram. A cantora afirmou querer “uma vida digna com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias”. “Não quero a vida para ser fácil, sem graça, sem dor. Quero ela como ela se apresenta: complexa, sofrida, com altos e baixos e muitos voos”, refletiu.

Preta disse que, apesar de estar bem amparada por amigos e familiares, “sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema”. “Não é fácil, mas vou vencer mais uma vez. E vencer, para mim, não é abaixar a cabeça: é ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez”, afirmou.

Na noite de segunda, 26, a cantora ganhou uma “festa do pijama surpresa” de amigos e familiares em seu apartamento em São Paulo. A festa aconteceu depois que ela recebeu alta do primeiro ciclo de quimioterapia no Hospital sírio-libanês.

Dentre os convidados, estavam seu pai, Gilberto Gil; sua madrasta, Flora Gil; seu ex-marido, Otávio Muller; seu filho, Francisco Gil; e amigos como Jude Paulla, Soraya Rocha e João Modesto.

Preta Gil fala após novo diagnóstico de câncer

A artista foi diagnosticada com câncer colorretal no início do ano passado após passar mal em sua casa no Rio de Janeiro. Em dezembro, ela celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas ressaltou que continuaria em processo de reabilitação e acompanhamento médico por cinco anos.

No domingo, porém, ela comunicou o novo diagnóstico. “Eu estou uma outra Preta em 2024. Cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor. … Eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez”, disse. Ela contou que ficará em casa por 12 dias para, depois, retornar ao hospital e que pretende não interromper seus trabalhos nessa nova etapa do tratamento.

Estadao Conteudo