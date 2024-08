Susana Vieira alfineta influenciadores nas novelas da TV Globo

Susana Vieira falou sobre a escalação de influenciadores digitais em projetos de televisão. A atriz de 81 anos revelou não conhecer as personalidades da internet.

“Influencer sou eu. Eu sou uma influência. Estou há 40 anos na TV Globo. Eu influenciei 40 mil pessoas dentro desses anos todos. A novela brasileira”, disse em entrevista ao Papelpop.

Ela ainda citou nomes que considera influentes, citando Aguinaldo Silva. “Influencers são os autores da TV Globo, os grandes atores, grandes cantores brasileiros, os músicos”.

Além de Susana Vieira, outros atores já revelaram não aprovar a prática. Armando Babaioff criticou a prioridade da escalação de influenciadores digitais para elencos de novelas e produções audiovisuais. Alice Wegman demonstrou apoio ao colega de profissão, elogiando sua atitude.

