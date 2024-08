TV Globo evita tratar especial de Roberto Carlos como ‘o último’

Faltam pouco mais de quatro meses para o Natal e o aquecimento para o especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo já começou. Neste ano, com ponderações importantes. A primeira delas é a de que o programa será gravado no Allianz Parque, em São Paulo, em novembro.

Esse formato de apresentação, em estádio, há anos não ocorre no especial do rei. Essa opção ampliará o público na plateia – o Allianz pode receber até 50 mil pessoas em apresentações como essa.

Outra questão – ainda mais importante – que vem sendo colocada na mesa é o término do contrato de Roberto, de 83 anos, com a TV Globo. Com o fim do vínculo em março de 2025, o especial, no ar há 50 anos, poderá ser o último do cantor na emissora.

Questionada pela reportagem do Estadão, a emissora enviou a seguinte resposta, sem deixar claro se pensa ou não em renovar o contrato com Roberto: “A Globo não comenta detalhes de contrato, mas podemos adiantar que este ano o Especial de Roberto Carlos estará ainda mais emocionante e único, coroando mais uma vez essa parceria que a Globo e o Brasil têm com o Rei”.

O Estadão também procurou a assessoria de imprensa de Roberto Carlos que negou que o especial de 2024 será o último do cantor na Globo.

Estadao Conteudo