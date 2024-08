Veja programação de shows que vai agitar o 29° Aniversário de Brejetuba

O 29° Aniversário de Brejetuba está chegando com tudo para agitar toda cidade. O evento será realizado de 16 a 18 de agosto, com atrações para todas as idades.

Leia também: Ele vem aí! Alemão do Forró vai ‘balançar o povo’ no Festival de Jacu

Além dos shows, a festa vai contar com muitas outras atividades, como a coagem do maior café do mundo, que acontece no dia 17, concurso de rainhas, rodeio, IV cavalgada, motocross e a Feira de Negócios Capixaba 2024 (FENECAP).

A entrada para o 29° aniversário de Brejetuba é totalmente gratuita! Confira a programação completa dos shows:

Sexta-feira (dia 16)

17h – Abertura da feira e show com Celinho do Acordeon

18h30 – Desfile da Rainha do Rodeio e Rainha do Café

19h30 – Show com Matheus Machado

21h – Rodeio

23h – Show com Day & Lara

00h – Show com Os Carreteiros

Sábado (dia 17)

16h – Abertura da feira e show com Dimitri

18h – Coagem do café

20h – Rodeio

21h – Show com Augusto e Atílio

22h – Show com João Neto e Frederico

23h – Show com Alencacio Shunck

Domingo (dia 18)

8h – Motocross

10h – IV Cavalgada do Café

12h – Chegada da cavalgada, almoço e show com PH no Cafezão

12h – Abertura da feira

17h – Show com Leonardo Alves

18h – Rodeio

19h – Show com Pablo e Matheus

20h – Show com Luiza Andrade

21h – Show com Comichão