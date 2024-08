Vida de Britney Spears ganhará cinebiografia; veja detalhes

A Mulher em Mim – The Woman in Me, no título original -, autobiografia de Britney Spears lançada em outubro de 2023, ganhará uma adaptação nas telonas. De acordo com a Deadline, o filme produzido pela Universal Pictures já alinhou o diretor Jon M. Chu, de Podres de Ricos, para comandar o projeto.

A novidade foi celebrada pela própria princesa do pop em suas redes sociais, onde revelou também que Marc Platt está envolvido na produção: “Animada em compartilhar com meus fãs que estou trabalhando em um projeto secreto com Marc Platt. Ele sempre fez meus filmes favoritos. Fiquem ligados”.

Atualmente envolvido na adaptação para as telas do musical Wicked, Chu também comandou as produções musicais Em Um Bairro de Nova York e o filme-concerto de Justin Bieber, Never Say Never. Já Platt esteve na produção de longas como La La Land, Cruella e A Pequena Sereia.

Detalhes de elenco, incluindo a atriz que dará vida à cantora na adaptação, ainda não foram divulgados.

Um dos maiores sucessos de venda do ano passado, A Mulher em Mim vendeu mais de 2,4 milhões de cópias impressas ao redor do mundo e ganhou uma versão em audiobook com voz da atriz indicada ao Oscar, Michelle Williams. O livro acompanha a ascensão de Britney Spears à fama, os conflitos de sua tutela e o eventual acordo judicial que deu início a uma nova fase de liberdade.

Ainda não há data de lançamento anunciada para o filme A Mulher em Mim.

Estadao Conteudo