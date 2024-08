VÍDEO | Cachorro abandonado corre atrás do dono em rodovia de Cachoeiro

Na manhã desta segunda-feira (19), um vídeo gerou revolta nas redes sociais ao flagrar o exato momento em que um cachorro foi abandonado na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a BR -101 Sul, conhecida como a rodovia do Frade na altura do “Morro do Lixo”.

Nas imagens registradas por um motorista que presenciou a situação, é possível ver o animal correndo desesperado atrás do carro do dono, que o havia deixado na estrada.

O vídeo está sendo compartilhado por ONGs de proteção de animais de Cachoeiro, que tentam identificar o dono que abandonou o animal.

Conforme a Lei Federal 9.605/98 o abandono de animais é considerado crime no Brasil desde 1998. Em 2020, a aprovação da Lei Federal 14.064/20 agravou as punições para casos de maus-tratos, estabelecendo penas de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do animal, aplicáveis quando as vítimas são cães ou gatos.