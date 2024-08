Castelo: vídeo mostra área destruída após incêndio em Mata das Flores

Desde a noite do último domingo (18), equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) trabalham para combater um incêndio que atinge o Parque Estadual Mata das Flores, no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

Segundo o diretor presidente do IEMA, Mário Louzada, ainda existem focos de incêndio no parque. “Ainda existem vários focos de incêndio, em um perímetro bem longo. A gente está com várias frentes de combate, com 20 bombeiros e 15 servidores do IEMA, que estão dedicados realizando o combate do fogo”, contou.

Além disso, Mário disse que as equipes estão tendo dificuldades em acessar a área do incêndio. “O fogo está em uma área de mata com estágio de preservação bem avançado, de dificílimo acesso, por ser uma região montanhosa. Não tem acesso de veículo, somente a pé e o combate do fogo é dentro da mata e o nível de dificuldade é muito grande”, explicou.

Equipes continuam no Parque Estadual Mata das Flores

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) informou que o incêndio no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, está controlado fora das áreas de risco. As equipes de bombeiros e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) continuam trabalhando para extinguir os focos remanescentes, que estão situados em áreas isoladas.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação/Iema