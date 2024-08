Zezé Di Camargo revela que evita Lulu Santos e explica o motivo

Zezé Di Camargo revelou que não mantém contato com Lulu Santos, durante o Sabadou, com Virgínia Fonseca, transmitido pelo SBT na noite de sábado (3). “Não só ainda evito, como já evitei Lulu Santos”, explicou Zezé.

“Ele teve alguns comentários na época em que o sertanejo surgiu. Fez muita piada falando do sertanejo”, revelou Zezé, quando perguntado por Lucas Guedez, apresentador do programa junto de Virgínia.

No entanto, o cantor alegou que Lulu Santos teria feito também um comentário durante sua entrevista ao Jô Soares, que “comparava o sertanejo a uma dor de dente”.

Lulu Santos foi procurado pelo Estadão, mas não se pronunciou. O espaço segue aberto.

Aliás, Zezé di Camargo falou também sobre um encontro com Lulu Santos durante o programa da Xuxa, quando foi convidado para receber, junto de seu irmão Luciano, um disco de diamante – por ter superado mais de um milhão de cópias vendidas. A dupla Zezé Di Camargo & Luciano ganhou 10 discos de diamante desde 1991, quando hits como No Dia Em Que Eu Saí de Casa e É o Amor estouraram.

Casamento com Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo comentou ainda que pretende se casar com Graciele Lacerda, que está grávida do cantor. “A gente tem um contrato pré-nupcial, mas estamos programando uma coisa de cada vez”, explicou ele. “É uma relação definitiva na minha vida, e esse filho vai colocar tudo no lugar certo”, finalizou.

Estadao Conteudo