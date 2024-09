3 melhores séries da Netflix para você maratonar no fim de semana

Selecionamos as três melhores séries da Netflix para você maratonar neste fim de semana. Entre os títulos, que estão despontando no Top 10 do Streaming estão:

Prison Break

Wentworth Miller, Dominic Purcell e Amaury Nolasco estrelam em Prison Break. A série relata a saga de um homem inocente que foi condenado à morte e sua única chance é seu irmão, que consegue a planta e planeja uma fuga da prisão.

Quando seu irmão é condenado erroneamente pela morte do irmão de um político poderoso, o engenheiro Michael Scofield decide retirar à força seu irmão inocente da cadeia. Prison Break é uma criação de Paul Scheuring.

O Casal Perfeito

Além de Prison Break, também desponta entre as melhores séries da Netflix desta semana O Casal Perfeito.

Dessa forma, a série gira entorno da personagem Amelia, que está prestes a se casar e entrar para uma das famílias mais ricas de Nantucket. Mas uma morte chocante atrapalha a festa e transforma todos em suspeitos. Entre as estrelas da trama estão Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson.

Respira

Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Respira é um drama que se passa dentro de um hospital público.

De acordo com a sinopse da série, nesse ambiente, uma equipe de profissionais de saúde se dedica a salvar vidas, onde as tensões e o romance deixam o coração de todos acelerado.

Assim, essa criação de Carlos Montero, que prende a atenção e desperta a curiosidade para o desfecho, também desponta no Top 10, o que a faz ser uma das melhores séries da Netflix desta semana.