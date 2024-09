Alzheimer: como reconhecer os primeiros sinais

O diagnóstico precoce e a prevenção são fundamentais quando se trata da doença de Alzheimer. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece suporte integral e multidisciplinar para os pacientes.

Segundo o Ministério da Saúde o tratamento visa aliviar os sintomas, além de estabilizar ou retardar o progresso da doença.

A participação de familiares e cuidadores é essencial nesse processo. Eles desempenham um papel crucial na identificação dos primeiros sinais da doença, que afeta principalmente idosos. É importante observar sintomas como a perda de memória, dificuldade em acompanhar conversas e problemas para localizar objetos.

Prevenir o Alzheimer é uma responsabilidade de todas as idades. Manter a mente ativa e participar de atividades em grupo são formas eficazes de prevenção. Além disso, adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, não fumar e evitar o consumo de álcool, contribui para reduzir os riscos de desenvolver a doença.

A colaboração entre pacientes, famílias e profissionais de saúde pode fazer a diferença no combate ao Alzheimer.

