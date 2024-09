Após empate, Cruzeiro anuncia a demissão do técnico Fernando Seabra

A diretoria do Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (23), a demissão do técnico Fernando Seabra. O empate sem gols com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, e o desempenho irregular do time no torneio, contribuíram para a queda do treinador. Nos últimos cinco jogos, a equipe sofreu duas derrotas, empatou duas vezes e venceu apenas o Atlético-GO.

O anúncio do desligamento foi feito em postagem no Instagram. “O Cruzeiro comunica a saída de Fernando Seabra do comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar técnico Alvaro Martins também deixa o clube. Agradecemos pelo profissionalismo e dedicação e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais.”

No clube há pouco mais de cinco meses, Seabra comandou o Cruzeiro em 36 partidas. Nesta passagem, ele conquistou 17 vitórias, sofreu dez derrotas e obteve nove empates. Os questionamentos sobre o trabalho do treinador aumentaram após a derrota para o time alternativo do São Paulo na rodada anterior, em Belo Horizonte. Diante desse cenário, o empate diante do Cuiabá selou a saída do comandante.

Nem mesmo o fato de ter classificado o Cruzeiro para as quartas de final da Copa Sul-Americana serviu para amenizar a situação. Após superar o Libertad, em Assunção, no jogo de ida por 2 a 0, o time mineiro está muito próximo de se garantir nas semifinais da competição.

A diretoria trabalha para anunciar o nome de um substituto o mais rápido possível já que, nesta quinta-feira, o Cruzeiro recebe o Libertad em jogo que define uma das vagas para a semifinal da Copa Sul-Americana.

Remanescente da gestão do ex-mandatário do clube, Ronaldo Fenômeno, e mantido após a compra da SAF por Pedro Lourenço, Seabra deixa o Cruzeiro na sétima colocação do Nacional com 42 pontos.

Estadao Conteudo