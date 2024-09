Ataque a tiros em escola nos Estados Unidos deixa quatro mortos e 30 feridos

Um ataque a tiros em uma escola secundária no Estado americano da Geórgia deixou quatro mortos e 30 feridos, segundo informações da CNN americana. Um suspeito foi preso na escola que fica em Winder, cerca de 72 quilômetros da capital do Estado, Atlanta.

De acordo com um porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Barrow, o ataque foi relatado por volta das 10h20 (11h20 no horário de Brasília).

Um representante de um hospital em Atlanta apontou que recebeu uma vítima que tinha sido baleada na Escola Secundária Apalachee, na cidade de Winder. Várias escolas da região foram fechadas após o incidente.

O FBI foi chamado ao local e o Departamento de Investigação da Geórgia anunciou que uma investigação estava em andamento. Imagens da WSB-TV, uma emissora local, mostraram pais fazendo fila em carros para buscar seus filhos, muitos deles reunidos no campo de futebol da escola.

Ataque a tiros

O governador da Geórgia, Brian Kemp, apontou que todos os recursos estaduais foram disponibilizados para “responder ao incidente”.

“Continuaremos a trabalhar com parceiros locais, estaduais e federais à medida que coletamos informações e respondemos ainda mais a esta situação”, acrescentou Kemp.

A Escola Secundária Apalachee tem cerca de 1.900 alunos, de acordo com registros de autoridades educacionais da Geórgia.

A instituição se tornou a segunda maior escola pública do condado de Barrow quando foi inaugurada em 2000, de acordo com o sistema escolar do condado. Seu nome vem do rio Apalachee, localizado no extremo sul da região. (Com agências internacionais).

