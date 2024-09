Atleta cachoeirense revela sonho: “Um dia vou chegar nas Paralímpiadas”

Apaixonado por esportes desde pequeno, o cachoeirense Weller Alvarenga, de 20 anos, vem sendo destaques em competições de atletismo regionais, estaduais e até nacionais.

Quando tinha apenas 1 ano, Weller sofreu um acidente de carro, junto com seu irmão mais velho e sua mãe, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. Daniel, pai de Weller, conta que o acidente aconteceu por conta da colisão entre dois carros, e por conta de Weller ser muito pequeno na época, não socorreram ele de imediato. Assim, só foi realizado o resgate do garoto, após o mesmo chorar, horas depois.

Após ser encaminhado ao hospital, Daniel foi informado que o atleta estaria com um coágulo do lado direito, perdendo assim, sua coordenação motora. Porém, a família não quis assumir o risco de realizar a cirurgia, pois havia a possibilidade de não dar certo.

O potencial de Weller foi descoberto nas aulas de educação física da EEEFM “Agostinho Simonato”, escola localizada no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim. Hoje, o atleta conta com dois treinadores: Douglas Franco e William Barros Nascimento.

Desde então, mesmo diante das dificuldades, o cachoeirense encara a vida sempre com um sorriso no rosto, foco total no atletismo, sempre competindo, vencendo e pensando em seu próximo passo.

Modalidades

Com Alison dos Santos (Piu) como inspiração, Weller é atleta na modalidade de atletismo, na classe funcional T37 pista e F37 campo, competindo nas provas de 100 e 400 metros, onde é detentor do recorde paralímpico escolar desde 2021. Aliás, o atleta participou das Paralimpíadas Escolares nos anos de 2019, 2021 e 2022.

O atleta cachoeirense já venceu diversas competições, em níveis estaduais, regionais e nacionais, somando 28 medalhas e quatro troféus. Weller disputou a Corrida de São Pedro em 2021, 2022, 2023 e 2024, sendo campeão em todas suas participações.

Sobretudo, corredor de rua desde 2021, o atleta também foi campeão do Meeting Paralímpico, realizado em Vitória, nos anos de 2023 e 2024, nas provas de 100 e 400 metros, na Classe T37.

Futuro

Weller comentou que também pratica outros esportes. Porém, seu foco é o atletismo. Por fim, falou que tem o grande sonho, de participar dos Jogos Paralímpicos. “Eu trabalho bastante e tenho vontade de ir para os Jogos Paralímpicos. Quero pegar um índice, se Deus quiser, um dia acontece. Eu tenho foco e muita fé, que um dia vou conseguir chegar nas Paralímpiadas, para fazer uma boa corrida”, finalizou o atleta.

Weller Alvarenga e seu pai em entrevista com o programa Linha de Fundo