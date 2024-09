Atlético-GO derrota o Flu com gol polêmico e amplia drama do rival

O Atlético-GO derrotou o Fluminense neste domingo, em Goiânia, por 1 a 0, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e aumentou o drama do rival, que luta para sair da zona do rebaixamento. O triunfo veio com um gol polêmico de Janderson, validado pelo VAR. Apesar do resultado positivo, o time goiano continua na lanterna do Nacional, com 21 pontos. O Fluminense, com 27, também ocupa o Z-4, na 18ª posição.

Castigados pelo sol forte em Goiânia, as duas equipes começaram a partida em ritmo lento. O Fluminense teve o controle da bola nos primeiros minutos, mas só ofereceu perigo à meta do goleiro Ronaldo aos 9. Samuel Xavier arrancou pela direita e acionou Arias, que cruzou na cabeça de Keno, na área, mas a bola saiu à esquerda do goleiro.

O Fluminense tentava construir suas jogadas pela direita, mas a morosidade dos passes, o excesso de bolas longas e o isolamento de Arias, Keno e Cano facilitavam o trabalho do setor defensivo do time da casa.

O Atlético, por sua vez, entregava a bola para os visitantes no meio de campo, defendia-se com dez atrás da linha da bola e esperava por um erro para dar o bote e partir no contragolpe, pelos lados, em profundidade. Foi assim que, a partir dos 20 minutos, os anfitriões se soltaram e aproveitaram dos erros na saída de bola tricolor para tomar conta do jogo.

Atlético-GO e Fluminense

Aos 21 minutos, Rhaldney encheu o pé, da entrada da área, e assustou o goleiro Fábio. Dois minutos depois, Janderson cruzou da direita e Alix Vinícius balançou a rede, mas a arbitragem invalidou o gol atleticano após o VAR acusar impedimento de Baralhas na jogada.

Com liberdade para sair jogando, o Atlético continuou explorando as subidas em velocidade, especialmente pela direita, com Bruno Tubarão e Janderson, mas pecava na execução diante do gol. Os visitantes tinham proposta semelhante, mas, bem marcados, mal conseguiam passar do meio de campo.

Inoperante na defesa e no ataque, o Fluminense contou com a elasticidade de Fábio, que, com a mão esquerda, evitou o gol em uma pancada de Roni, aos 51 minutos, após falha de Bernal. Na cobrança de escanteio, a bola encontrou a trave em desvio de Rhaldney, mas Tubarão isolou por cima na sequência.

A entrada de Serna no lugar de Keno no início do segundo tempo renovou os ânimos do time de Mano Menezes. Aos 4 minutos, o camisa 90 cruzou da direita e Cano cabeceou em sua primeira participação efetiva na partida. Dois minutos depois, Bernal arriscou da intermediária e obrigou Ronaldo a afastar para escanteio. O Atlético-GO respondeu e, na sequência, Baralhas, de longe, testou Fábio.

Em uma das raras jogadas bem trabalhadas, aos 18 minutos, Serna cruzou da direita, Arias enganou a marcação com um belo corta-luz e Cano finalizou da marca do pênalti, livre, mas a bola desviou no defensor e saiu pela linha de fundo.

O jogo

O conjunto de Umberto Lozer parecia ter sentido o desgaste da correria no primeiro tempo e só incomodava Fábio em chutes de longa distância.

Apesar da falta de criatividade, os visitantes frequentavam mais o campo ofensivo. Aos 24 minutos, Cano fez ótima jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro para Serna, que bateu de primeira, mas viu a bola explodir na trave esquerda de Ronaldo.

Na reta final da partida, quando o Fluminense era mais incisivo em busca do gol, o Atlético-GO abriu o placar. Em sua primeira jogada na partida, aos 42 minutos, o garoto Jean Carlos levou a melhor em disputa com Bernal e, na linha de fundo, do lado direito, passou para Janderson bater forte e alto, sem chances para Fábio. Apesar da marcação do assistente e da reclamação do Fluminense de que a bola havia saído pela linha de fundo antes do passe, o VAR confirmou o tento.

O final da partida foi tumultuado, com expulsões no banco dos visitantes e manutenção do placar, para desespero dos torcedores tricolores.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 FLUMINENSE

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Baralhas e Rhaldney (Jean Carlos); Lacava (Derek), Janderson (Gonzalo Freitas) e Hurtado (Shaylon). Técnico: Umberto Louzer.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo) e Martinelli (Lima); Arias, Ganso (Marquinhos) e Keno (Serna); Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Janderson, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ronaldo (Atlético-GO); Keno e Diogo Barbosa (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO – Cano (Fluminense).

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO – não disponível.

RENDA – não disponível.

LOCAL – estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Estadao Conteudo