Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário, escalações e palpites

Nesta quarta-feira (25), às 19h, Atlético-MG e Fluminense se enfrentam em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. Contudo, onde assistir Atlético-MG x Fluminense?

Leia também: Com assistência de Depay, Corinthians bate Fortaleza na Sul-Americana

O confronto entre as equipes será realizado na Arena MRV, casa do Atlético-MG, com transmissão exclusiva do Paramount+ (streaming).

No jogo de ida das quartas de final, realizado no Maracanã, Fluminense e Atlético-MG fizeram um jogo equilibrado. Porém, com gol de Lima, aos 87 minutos, o time carioca levou a melhor, vencendo o primeiro jogo da decisão, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Gabriel Milito): Everson; Bruno Fuchs (Mariano), Battaglia, Alonso e Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Rubens) e Scarpa; Paulinho e Hulk.

Fluminense (Mano Menezes): Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias.

Palpites

Jonathan Gonçalves: Atlético-MG 1 x 1 Fluminense

Atlético-MG 1 x 1 Fluminense Robson Sabadini: Atlético-MG 2 x 1 Fluminense

Atlético-MG x Fluminense

Quartas de final da Copa Libertadores (jogo de volta)

Data: 25 de setembro (quarta-feira)

Hora: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Onde assistir Atlético-MG e Fluminense: Paramount+ (streaming)

Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)

Assistentes: Jhon Leon (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)

VAR: Jhon Ortega (Colômbia)

Quarto árbitro: Carlos Ortega (Colômbia)