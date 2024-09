Bahia vence Criciúma e segue na busca por uma vaga na Libertadores

Oito dias após ser goleado por 4 a 1 pelo Fortaleza, o Bahia recebeu o Criciúma, na noite deste domingo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu por 1 a 0 e deu mais uma prova de que vai brigar por vaga à Libertadores até o fim. O meia Cauly, em bela finalização no primeiro tempo, marcou o único gol na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Com o resultado, o Bahia foi a 45 pontos, na sexta colocação, fechando a zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. O Criciúma, por outro lado, fica com 32 pontos. Red Bull Bragantino e Juventude, ambos com 33, fecham a faixa de classificação para a Sul-Americana de 2025. Por outro lado, Corinthians, com 28, Fluminense, com 27, Cuiabá, com 23, e Atlético-GO, com 21, formam a zona de rebaixamento para a Série B.

Mesmo atuando como visitante, o Criciúma foi o primeiro a levar perigo. Logo aos seis minutos, Claudinho recebeu de Allano dentro da área e carimbou a trave. A arbitragem até chegou a assinar impedimento, mas o VAR iria trabalhar, caso a bola tivesse estufado as redes.

Após um bom começo visitante, o Bahia logo assumiu as rédeas do confronto e arriscou de longe, com pouco perigo, em sequência – com Cauly, aos 21; e Everton Ribeiro, aos 23. O gol que abriu o placar saiu aos 32. Santiago Arias cruzou da direita e Cauly pegou com estilo para marcar o gol tricolor. Os donos da casa pressionaram, mas não conseguiram ampliar.

Bahia e Criciúma

A etapa final começou em ritmo acelerado. Allano, com poucos segundos, quase empatou. Na sequência, Bolassie deu um toque que fez a bola atravessar a grande área com muito perigo. Aos seis minutos, o Bahia respondeu com dois bons momentos no mesmo lance: Gustavo parou arremate de Juba e rebote de Cauly.

Aos 10 minutos, Juba impediu o empate carvoeiro. Após jogada pela esquerda, Bolasie tentou virar uma bicicleta, a bola passou e chegou a Marquinhos Gabriel, que chegou chapando de frente para a meta tricolor. O lateral-esquerdo, porém, estava bem posicionado para afastar o perigo.

O Bahia voltou a levar perigo aos 14 minutos. Após escanteio da direita, Gabriel Xavier conseguiu fazer o desvio, mas a casquinha acabou saindo tirando tinta da trave. Depois, aos 16, Everaldo ficou livre, de frente para Gustavo, mas o goleiro visitante fez ótima defesa.

O jogo

O Bahia manteve o comando em campo até o final do confronto, mas o duelo perdeu intensidade, não havendo mais grandes bons momentos no restante do tempo regulamentar.

Luciano Rodríguez, já no começo dos acréscimos, desperdiçou grande oportunidade, perdendo chance de matar o confronto. E Claudinho, no finalzinho, tirou bola de Ademir praticamente dentro do gol após o contra-ataque pela direita.

Os carvoeiros voltam a campo na quinta-feira (3), recebendo o Atlético-GO, às 19h de quinta-feira (3), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), na abertura da 29.ª rodada. Os tricolores vão encarar o Flamengo, às 19h do domingo (5), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 CRICIÚMA

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas (Carlos de Pena), Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula (Jhonata Robert), Fellipe Mateus (Arthur Caíke) e Marquinhos Gabriel (Pedro Rocha); Bolasie (Dudu) e Allano (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati.

GOL – Cauly, aos 32 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (FIFA-SP).

CARTÕES AMARELOS – Everton Ribeiro (Bahia); Allano e Arthur Caíke (Criciúma).

RENDA – R$ 714.909,00

PÚBLICO – 24.731 torcedores

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Estadao Conteudo