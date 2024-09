Batman será o primeiro super-herói a ter estrela na Calçada da Fama

Um super-herói será homenageado pela Calçada da Fama de Hollywood pela primeira vez. Nesta quinta-feira (26), Batman será agraciado com a estrela de número 2.790 da passarela, na categoria Filmes. A cerimônia de entrega ocorre na Hollywood Boulevard, em frente ao Museu dos Recordes Mundiais do Guinness. Ela ocorrerá às 11h no horário local (15h no horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo.

A Calçada da Fama justificou a homenagem afirmando que se trata de um dos “personagens fictícios mais icônicos do mundo”. Estarão presentes na cerimônia o presidente, editor e diretor criativo da DC, Jim Lee, e a vice-presidente Anne DePies. Batman também receberá o título do Guinness World Records de primeiro super-herói com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Sobre o personagem

Criado para a DC Comics por Bob Kane e Bill Finger, Batman apareceu pela primeira vez na revista Detective Comics número 27, de 1939. Desde então, o Cavaleiro das Trevas se tornou um símbolo de determinação, coragem e justiça para gerações de fãs. Ele ganhou representação em quadrinhos, programas de TV, desenhos animados e filmes. Ademais, o herói se destaca por não ter superpoderes e utilizar a inteligência e a tecnologia para salvar a cidade de Gotham.

O herói já foi interpretado por atores como Lewis Wilson, Robert Lowery, Adam West, Kevin Conroy, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson. Em 1983, a animação Batman: The Animated Series, de Bruce Timm e Paul Dini, foi o primeiro desenho animado baseado em uma história em quadrinhos a ganhar um Emmy (por Roteiro Excepcional em um Programa de Animação).

Entre outras adaptações célebres de histórias do homem-morcego, estão os filmes da Trilogia do Cavaleiro das Trevas, dirigidos por Christopher Nolan, que trouxeram Christian Bale como o protagonista e Heath Ledger como o vilão, Coringa: Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge.

A Calçada da Fama

Criada como um reconhecimento às celebridades por suas contribuições para a indústria do entretenimento, a galeria fica em Los Angeles (EUA) e é administrada pela Câmara de Comércio de Hollywood. Os patrocinadores da calçada financiam a cerimônia, a estrela e a sua manutenção. Já os homenageados são selecionados por um comitê de seus pares.

Estadao Conteudo