Bebê é encontrado desacordado em piscina de hotel infantil em Cachoeiro

Um menino de um ano e nove meses foi socorrido para o hospital, após ser encontrado desacordado na piscina de um hotel infantil no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última quarta-feira (18).

O proprietário do hotel conversou com a reportagem do AQUINOTICIAS.COM e relatou que alguém esqueceu de trancar o cadeado do portão que dá acesso à área da piscina. “Como o prédio tem três andares, a parte de recreação do hotelzinho fica no último andar e a piscina na parte de baixo, onde também possui uma quadra. A criança desceu a escada, e como o cadeado estava aberto, ela empurrou o portão e caiu dentro da piscina”, contou.

Leia também: Monstruosidade: menina de 3 anos é estuprada e agredida com enxada

Segundo o proprietário, que preferiu não se identificar, uma funcionária do hotel chegou para trabalhar e encontrou a criança de bruços dentro da piscina. “Como tenho curso de primeiros socorros, rapidamente fiz manobras na criança para tentar expelir a água, porém, como ela ainda estava desacordada, socorremos ela para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro”, disse.

O proprietário disse ainda que a criança se encontra internada no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde dela.