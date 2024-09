Bruna Marquezine mostra ensaio com Fernanda Montenegro para novo filme

Nesta quinta-feira (26), Bruna Marquezine compartilhou os ensaios de seu novo filme Velhos Bandidos, que conta no elenco com Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos. O longa é dirigido por Cláudio Torres e tem data de estreia prevista para 2025.

Essa é a primeira vez que Marquezine atua ao lado de Fernanda Montenegro. Bruna está longe das novelas desde 2018, quando atuou em Deus Salve o Rei, na TV Globo. Desde então, a atriz tem se dedicado ao cinema nacional e internacional, com filmes como Vou nadar até você (2019) e Besouro Azul (2023).

A narrativa da produção irá acompanhar dois aposentados, Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura) que estão armando um plano para assaltar um banco do Rio de Janeiro.

Mas, para tudo dar certo, eles precisam da ajuda de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta. Quem vai investigar o crime é Oswaldo, papel de Lázaro Ramos.

Estadao Conteudo

