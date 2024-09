Cachoeiro recebe a 4ª etapa da Liga Capixaba de Downhill 2024; confira

Neste fim de semana, Cachoeiro de Itapemirim vai pegar fogo com a chegada da 4ª etapa da Liga Capixaba de Downhill 2024. Sobretudo, atletas de todo Brasil se reúnem na cidade para a realização deste grande evento.

A competição será realizada em dois dias de muita adrenalina, no sábado (28) e no domingo (29). A 4ª etapa será realizada na Pista Downhill Pico Hard, localizada na rua Cadeia das Andorinhas, no bairro Zumbi, em Cachoeiro.

No evento, são esperados mais de 100 competidores, incluindo atletas de outros estados, como: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Os interessados em participar da 4ª etapa da Liga Capixaba de Downhill 2024, podem realizar a inscrição, clicando aqui!

“Estamos preparando uma etapa com o que temos de melhor na pista de Cachoeiro. Os pilotos podem esperar um trajeto bem preparado, com 2,5 km de descida. Também pensamos em toda a logística e segurança do evento para receber competidores de todo o Brasil”, afirmou o organizador da competição, Antonio Affonso Neto.

Categorias

Kids – 8 a 11 anos

Infanto-juvenil – 12 a 14 anos

Juvenil – 15 a 16 anos

Júnior – 17 a 18 anos

Master A – 30 a 39 anos

Master B – 40 a 49 anos

Sub-30 – 19 a 29 anos

Elite – 18 anos ou mais

Enduro – Livre

Rígida – Livre

Feminino – Sem faixa etária

E-Bike – Livre

Programação

Sábado (28)

8h – Início do evento e resgate

11h – Parada para almoço

12h – Retorno

17h – Fim dos treinos

Domingo (29)

8h – Início

10h – Fim dos treinos

10h10 – Descida oficial da categoria kids

11h – Início das descidas oficiais das demais categorias