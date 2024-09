Capixaba Gizelly Bicalho está em ‘A Fazenda’ 16: confira os participantes

Estreou nesta segunda-feira (16), a décima sexta temporada de A Fazenda, na TV Record. Com direção de Rodrigo Carelli e apresentação de Adriane Galisteu pelo quarto ano consecutivo, o reality traz 28 participantes. Enquanto 20 são de fato peões, outros oito estão confinados no Paiol – apenas quatro, os que receberam mais votos do público, integrarão o elenco do programa.

Ao som de Texas Hold’em, de Beyoncé, os confinados, que vão disputar um prêmio de R$ 2 milhões, chegaram à sede de uma forma inédita: em balões. E a primeira semana do reality show, que promete fazer com que os peões se posicionem e se comprometam, já começou agitada.

Após as apresentações e o primeiro contato com Galisteu, os participantes enfrentaram uma dinâmica em que precisavam escolher outros dois que acreditavam ter chances de chegar à final e um que seria eliminado antes disso. Apontada por vários colegas como uma futura eliminada, a ex-BBB Larissa Tomásia se mostrou desconfortável: “Efeito manada”, declarou.

A ex-mulher do ex-BBB Lucas Buda, Camila Moura, também sentou algumas vezes na cadeira do “não ganha” que envolvia a dinâmica.

O personal Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, e o ex-bombeiro da Eliana, Yuri Bonotto, protagonizaram a primeira briga da temporada. A troca de farpas começou quando Yuri revelou que Gilson criticou sua roupa. Os ânimos se acirraram com a dinâmica da noite e acontecimentos de fora do reality foram mencionados. “Ficou famoso porque traiu o Belo”, disparou Yuri, que foi chamado de “bobão” pelo personal.

Disputa para entrar em ‘A Fazenda’ 16

Para além das 20 estrelas já confinadas na sede, oito estão no Paiol e desses, somente quatro vão subir para o cercadão! O público de casa decide quem deve entrar em ‘A Fazenda’ 16. Confira a lista completa de quem está no ‘pré-confinamento’ oficial:

Albert Bressan

Empresário natural de Ribeirão Pires – SP, ganhou notoriedade ao participar do ‘Power Couple 6’ com a esposa, a cantora Adryana Ribeiro. Eles foram um dos casais favoritos do público e conseguiram chegar ao terceiro lugar na competição!

Cauê Fantin

O influenciador Cauê Fantin soma mais de 2 milhões de seguidores no Kwai e ficou conhecido após se envolver em uma baita polêmica: Alicia X, ex-participante de ‘A Fazenda 15’, alegou que ele a traiu com uma amiga. A infidelidade, inclusive, aconteceu enquanto a cantora estava confinada no reality!

D’Black

Cantor e compositor, D’Black ficou muito famoso em 2008 com os hits ‘Sem Ar’ e ‘1 Minuto’. Em 2017, ele entrou no ‘The Voice Brasil’, onde foi finalista e conseguiu impulsionar sua carreira novamente. No ano seguinte, participou do ‘Power Couple Brasil’ com sua então esposa Nadja Pessoa.

Gabriela Rossi

Gabriela tem 29 anos e é natural de Porto Velho (RO). Representou o estado de Rondônia no Miss Brasil 2015. Em 2018, trabalhou como repórter. Em 2023, participou do ‘De Férias com o Ex Brasil no Caribe’ e no ano passado, também esteve em ‘A Grande Conquista 2’.

Geovanna Chagas

Influenciadora do Tiktok e do Kwai, Geovanna ficou muito famosa ao publicar uma dublagem sobre conflitos românticos. Costuma fazer outros ‘lip syncs’ e também apostar em dancinhas nas plataformas.

Gizelly Bicalho

A advogada que o Brasil ‘adotou’ em 2020, durante o ‘Big Brother Brasil’, voltou para mais um reality! Ficou muito conhecida por sua personalidade forte e sincera, além dos posicionamentos firmes. Vem caos por ai!

Michael Calasans

Modelo e motorista de aplicativo, Michael Calasans participou de ‘A Grande Conquista 2’ e agora está na disputa para entrar no jogo. Na web, faz sucesso por exibir o corpão em forma!

Vivi Fernandez

Vivi ganhou fama ao trabalhar como assistente de palco de Sérgio Mallandro nos anos 90, brilhando ao longo dos anos em diversos ramos – como os conteúdos adultos. Ela atuou em divrsos filmes pornográficos e também participou de ‘A Grande Conquista 2’, gastando quase R$ 50 mil em tratamentos estéticos antes de reality.

Como vai ser a dinâmica do programa

De acordo com Carelli, a sequência de provas iniciais foi preparada para movimentar o jogo. “Acho que a gente vai ter muita história e os peões vão gerar muito conteúdo logo na primeira semana. A Fazenda 16 já começa, começando”, disse o diretor da atração.

Pela primeira vez em 16 temporadas, os participantes podem ver a apresentadora em um telão na sala principal da sede. Antes, eles apenas ouviam a voz de Galisteu, com exceção de momentos de eliminação ou provas.

Como será a primeira semana

Na segunda-feira, ocorreu a entrada dos peões na sede e a chegada dos oito participantes que ficarão no Paiol. Na quarta, já será disputada ao vivo a primeira Prova do Fazendeiro da temporada, da qual participarão os participantes que se classificarem na seletiva da terça-feira. O Fazendeiro, além de imune, delega as tarefas aos colegas de confinamento.

Na quinta-feira, será revelado quais são os integrantes do Paiol que integrarão oficialmente o elenco do programa. Na sexta, com o grupo completo, os participantes curtem a primeira festa da edição – que será recapitulada no programa do sábado. No domingo, o primeiro fazendeiro vai poder escolher quem o acompanhará no Rancho do Fazendeiro, ambiente mais reservado onde aliados podem planejar estratégias e descansar.

Após a semana de estreia, o programa segue o seguinte cronograma:

– Segunda-feira: Prova de Fogo, em que os peões disputam o Poder do Lampião, que concede o poder de intervir na formação da roça;

– Terça-feira: Formação da Roça ao vivo;

– Quarta-feira: Prova do Fazendeiro ao vivo;

– Quinta-feira: Eliminação ao vivo;

– Sexta-feira: Repercussão da eliminação e início da festa;

– Sábado: Exibição da festa;

– Domingo: Rancho do Fazendeiro.

Estadao Conteudo