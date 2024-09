Cinco dicas essenciais para tratar a seletividade alimentar infantil

A seletividade alimentar é uma condição em que o indivíduo recusa consistentemente alimentos específicos. Segundo o Ministério da Saúde, essa recusa pode ocorrer por vários fatores, como sabor, textura, cheiro ou aparência dos alimentos.

Durante a infância, a seletividade alimentar é comum entre crianças na fase pré-escolar. Contudo, essa condição pode persistir até a adolescência e, em alguns casos, até a fase adulta.

Leia também: Anvisa alerta sobre uso seguro de fórmulas infantis

A dificuldade em aceitar alimentos pode ter diversas origens. Entre elas, traumas, dores, transtornos de processamento sensorial, transtorno do espectro autista, alergias alimentares, disfunções digestivas e carências nutricionais.

Essa condição se classifica em três categorias principais: apetite limitado, ingestão seletiva e fobia alimentar.

Causas da Seletividade Alimentar

As causas da seletividade alimentar incluem:

Seletividade Alimentar: Como Ajudar

O tratamento da seletividade alimentar requer a colaboração de uma equipe multidisciplinar. Profissionais como nutricionistas, psiquiatras, psicólogos e clínicos gerais ou pediatras são essenciais nesse processo de cuidado. Além disso, o apoio da família é crucial. Respeitar o ritmo da pessoa com seletividade, seja criança ou adulto, é fundamental para o sucesso do tratamento.

Dicas para Lidar com a Seletividade Alimentar Infantil

Essas ações podem facilitar a aceitação de novos alimentos e melhorar a saúde nutricional da criança.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.