Clubes cariocas anunciam reforços no último dia da janela de transferências

Os clubes cariocas aproveitaram até o momento final do último dia de transferências para reforçar suas equipes para o restante da temporada. Enquanto o Botafogo preferiu repatriar um zagueiro, Fluminense e Vasco apostaram em atletas desconhecidos do mercado nacional.

O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira, o retorno do zagueiro Adryelson. O defensor, de 26 anos, chega do Lyon como a sétima contratação na janela de transferências. O atleta vem por empréstimo até dezembro.

O Fluminense anunciou a contratação de Gabriel Fuentes, que estava no Junior Barranquilla, da Colômbia. O lateral-esquerdo, de 27 anos, está no Brasil desde sábado e vai assinar contrato até agosto de 2028, após a realização de exames médicos.

Já o Vasco trouxe o suíço Máxime Dominguez. Meio-campista foi contratado junto ao Gil Vicente, de Portugal. O atleta chega ao Rio nesta quarta-feira para assinar contrato.

Estadao Conteudo

