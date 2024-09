Coçar os olhos: entenda os riscos de infecções e danos à visão

Coçar os olhos, embora seja um hábito comum, pode trazer riscos sérios para a saúde ocular. Ao levar as mãos aos olhos, você pode estar transportando microrganismos nocivos, como bactérias, vírus, fungos e até parasitas.

Esses agentes podem causar infecções e inflamações, gerando desconforto. Além disso, a irritação é uma consequência frequente do ato de coçar, resultando em vermelhidão, inchaço, lacrimejamento, ardência e até dor, muitas vezes acompanhada pela sensação de areia nos olhos.

Leia também: Anvisa proíbe medidor de pressão e termômetro com coluna de mercúrio

No entanto, os perigos não param por aí. Segundo o Ministério da Saúde a fricção constante pode levar a complicações mais graves, como o descolamento de retina e o ceratocone, uma doença que afeta a estrutura da córnea. Isso ocorre porque o trauma prolongado enfraquece e rompe as fibras da córnea, aumentando o risco de problemas oculares sérios.

Se você sente desconforto nos olhos e coça-os com frequência, é essencial procurar ajuda médica. Um especialista poderá identificar a causa do problema e recomendar o tratamento adequado, ajudando a prevenir maiores complicações. Afinal, cuidar da saúde dos olhos é fundamental para garantir uma visão saudável e evitar problemas futuros.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.