Colesterol alto afeta 20 milhões de brasileiros; veja como se prevenir

De acordo com o Ministério da Saúde doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil. Em média, 350 mil pessoas morrem por ano. Além disso, cerca de 23,2 milhões de brasileiros com mais de 18 anos foram diagnosticados com colesterol alto.

O colesterol é um tipo de gordura essencial para o bom funcionamento do corpo. Cerca de 70% dele é produzido pelo fígado, enquanto 30% vem da alimentação. Por isso, uma dieta equilibrada é crucial.

Além disso, alimentos ricos em gordura podem alterar os níveis normais de colesterol. Portanto, controlar o colesterol é essencial para prevenir doenças cardíacas, como infarto, pressão alta e obstrução das artérias.

Os principais fatores de risco para o colesterol alto são:

Alimentação inadequada.

Inatividade física.

Tabagismo.

Consumo excessivo de álcool.

O colesterol é influenciado tanto por fatores genéticos quanto pela alimentação. Portanto, o controle é indispensável.

No SUS, a Estratégia de Saúde Cardiovascular oferece atenção integral às pessoas com fatores de risco. A equipe de saúde identifica e controla esses fatores, monitora níveis de pressão arterial e glicemia, além de incentivar a adesão ao tratamento para reduzir complicações.

Além do acompanhamento médico, há medicamentos que ajudam a reduzir o colesterol, muitos distribuídos gratuitamente pelo programa Farmácia Popular.