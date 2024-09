Contratação imediata! Hortifruti Cachoeiro está com vagas em todas as áreas

Mora em Cachoeiro de Itapemirim e está precisando de emprego? Seu problema acabou! O Hortifruti Cachoeiro está com vagas de emprego disponíveis em todas as áreas, para contratação imediata.

Para os interessados nas vagas, basta enviar seu currículo para o WhatsApp (28) 99985-8157 ou para o e-mail atendimento@hortifruticachoeiro.com.br. O currículo do candidato também pode ser entregue pessoalmente, na loja matriz, localizada na rua Mario Píres Martins, número 2, no bairro Guandú.

O horário para entrega do currículo pessoalmente é de 8h às 17h, de segunda a sábado.

