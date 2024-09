Copa do Brasil: veja confrontos das semifinais, datas e premiações

A Copa do Brasil já tem definido seus quatro melhores times da atual edição. Após os duelos entre São Paulo e Atlético-MG e Flamengo e Bahia, na noite desta quinta-feira (12), a competição nacional completou as vagas restantes para as semifinais deste ano.

O alvinegro de Belo Horizonte despachou o atual campeão São Paulo com um empate sem gols na Arena MRV. Depois de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 no MorumBis, na capital paulista, o time comandado pelo técnico Gabriel Milito tinha a vantagem do empate para passar de fase.

Também jogando em casa, o Flamengo bateu o Bahia por 1 a 0 para ficar com a classificação. O rubro-negro venceu pelo mesmo placar na ida, em Salvador, com gol de Bruno Henrique. Desta vez, o atacante deu a assistência para o gol de Arrascaeta na segunda etapa da partida.

Esta será a 17ª semifinal do Flamengo no torneio. Trata-se do clube que mais vezes disputou esta fase na história da competição.

A dupla se junta à Corinthians e Vasco, que já tinham passado para as semifinais na quarta-feira. Na Neo Química Arena, o alvinegro venceu o Juventude por 3 a 1 e reverteu a desvantagem de um gol que tinha após perder a ida por 2 a 1. Em Curitiba, o Vasco viu o Athletico-PR igualar o placar da primeira partida, em 2 a 1, e a vaga foi desempatada na disputa de pênaltis.

Confrontos

Pelo chaveamento, o Vasco enfrentará o Atlético-MG de um lado. Do outro, Corinthians e Flamengo repetem a final de 2022 e duelam em busca de mais uma final.

Datas das semifinais da Copa do Brasil

Os jogos de ida e volta acontecem, respectivamente, nos dias 2 e 17 de outubro. A CBF ainda oficializará as datas específicas das partidas e os horários. Para as finais, disputadas em dois jogos, os confrontos serão disputados em dois domingos, como aconteceu no ano passado. As partidas decisivas estão agendadas para os dias 3 e 10 de novembro.

Premiação

Os quatro clubes que avançaram para as semifinais faturaram mais R$ 9,45 milhões. Os oito times das quartas já haviam garantido R$ 4,515 milhões. A Copa do Brasil pagará R$ 73,5 milhões ao campeão da edição só pela disputa da final, enquanto o vice-campeão leva R$ 31,5 milhões.

Estadao Conteudo