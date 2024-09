Copa Paraíso começa nesta terça (10) em Cachoeiro; confira os jogos

A Copa Paraíso de Futsal Sub-11 e Sub-15 está chegando com tudo em Cachoeiro de Itapemirim. O evento será realizado na quadra poliesportiva do bairro Paraíso.

A competição começa nesta terça-feira (10), e vai contar com dois jogos eletrizantes, para começar o torneio com o pé direito. No Sub-11, a equipe do Santa Fé Muqui enfrenta o Paraíso FC, às 19h30. Já no Sub-15, Santa Fé Muqui e Projeto Abraçando o Futuro se enfrentam às 20h30, em um jogo que promete muitas emoções.

A Copa Paraíso de Futebol é totalmente voltada para o entretenimento do público e, principalmente, o desenvolvimento dos atletas que vão estar disputando a competição. Segundo informações da organização do evento, cerca de 300 pessoas assistem os jogos do torneio todos os dias.

Divisão de grupos da Copa Paraíso:

Categoria Sub-11

Grupo A

Bom Gosto

Paraíso FC

Santa Fé Muqui

Escolinha Zumbi

Grupo B

Escolinha Bola no Pé

Escolinha Criança Bandeira

Projeto Abraçando Futuro

Projeto Molecada Gilson Carone

Categoria Sub-15

Grupo A

Santa Fé Muqui

Escolinha Zumbi

Projeto Juventude

Projeto Abraçando Futuro

Grupo B

Projeto Molecada Gilson Carone

Escolinha Criança Bandeira

Paraíso FC

Projeto Crescer