Corrida Frade e a Freira está chegando para agitar Rio Novo do Sul

No dia 13 de outubro, a 1ª Corrida Frade e a Freira, vai agitar a cidade de Rio Novo do Sul. Com largada às 7h30, no Centro Poliesportivo do município, o evento será aberto ao público. Porém, para participar, o atleta tem que ter mais de 16 anos, completos até o dia da corrida.

A 1ª Corrida Frade e a Freira terá um percurso único, com uma distância de 6 km e 13 km e, contará com uma duração máxima de 2h.

As inscrições para a corrida podem ser realizadas até o dia 2 de outubro, de forma totalmente online, pelo site: www.ticketsports.com.br. O horário da largada fica sujeito a alterações, por conta da quantidade de inscritos. Problemas como tráfego intenso, ausência do Departamento de Trânsito, falhas de comunicação ou suspensão no fornecimento de energia também podem influenciar no horário de início da prova.

Entrega do kit

Os kits contam com dois pacotes diferentes, simples e completo. Contudo, o kit simples conta com: chip, número e medalha. Já o completo: camisa, chip, número e medalha.

Os kits serão entregues no dia da corrida (13/10), no Centro poliesportivo de Rio Novo do Sul, localizado no bairro Santa Madalena. Aliás, a retirada dos kits só poderá ser realizada por terceiros caso tenha a apresentação de um documento de identificação com foto. Todos os participantes devem apresentar um documento com foto na hora de retirar o kit.

Sobretudo, a troca de nomes do kit tem que ser feita no prazo de três dias antes do evento. Não sendo possível qualquer tipo de alteração após esse período. O atleta que correr com nome ou número de outro competidor, será automaticamente desclassificado.

Premiação

Troféu para os cinco primeiros colocados do masculino

Troféu para os cinco primeiros colocados do feminino

Troféu para os cinco primeiros colocados PDC M/F

Troféu para os três primeiros colocados de faixa etária