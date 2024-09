Criciúma e Athletico-PR empatam e continuam perto da zona de rebaixamento

Criciúma e Athletico-PR empataram por 0 a 0, neste domingo (22), no estádio Heriberto Hülse, no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times fizeram um jogo equilibrado, com muitas oportunidades, mas não conseguiram balançar as redes. Este jogo começou às 20 horas, uma hora e meia além do previsto, porque a delegação paranaense não conseguiu viajar no sábado devido o mau tempo que impediu a aterrissagem do avião em Santa Catarina.

Com o resultado, o Furacão chegou aos 31 pontos e ficou na 13ª colocação. O Criciúma agora soma 29 e está em 15ª, perto da zona do rebaixamento para a Série B.

Apesar do placar sem gols, a partida começou animada. E logo aos cinco minutos, Julimar invadiu a área do Criciúma e bateu cruzado, mas não conseguiu acertar o gol. A resposta do time visitante aconteceu aos 13, mas Allano se atrapalhou antes de finalizar e perdeu boa oportunidade. Os catarinenses voltaram a chegar com perigo aos 28, quando Bolasie encontrou Dudu, que chutou forte, a bola desviou na marcação e bateu na trave.

O primeiro tempo foi pouco movimentado em Criciúma. O time da casa chegou seis vezes ao ataque e teve quatro escanteios, mas não balançou as redes. O Athletico-PR respondeu em três oportunidades, mas o empate foi justo ao final da etapa inicial.

O segundo tempo manteve o equilíbrio do jogo. Aos seis minutos, o zagueiro Rodrigo fez boa jogada e mandou uma bomba, mas Mycael salvou o Athletico-PR de sofrer o primeiro gol. Dois minutos depois, Newton arriscou de longe, mas a bola foi para fora. Aos 14, Allano finalizou de cabeça após cobrança de falta e o goleiro dos paranaenses apareceu novamente para salvar.

Mostrando força em casa, o Criciúma tomou conta da partida. Aos 23, Marcelo Hermes cobrou falta perigosa, mas Lucas Di Yorio afastou. A pressão do time catarinense seguiu e aos 29, o goleiro Mycael voltou a trabalhar para manter o empate no placar. O jogo seguiu aberto até o apito final.

O Criciúma volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Grêmio, às 19h, em Porto Alegre (RS), em jogo atrasado do Brasileirão. Na quinta-feira, o Athletico-PR encara o Racing, às 21h30, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

Ficha técnica

CRICIÚMA 0 X 0 ATHLETICO-PR

CRICIÚMA – Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias e Marcelo Hermes; Newton (Felipe Vizeu), Barreto (Ronald Lopes), Alano (Arthur Caíke), Matheusinho e Fellipe Mateus (Jhonata Robert); Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

ATHLETICO-PR – Mycael; Madson, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel (Felipinho), João Cruz (Christian) e Praxedes (Erick); Cuello, Di Yorio (Mastriani) e Julimar (Fernando). Técnico: Martín Varini.

CARTÕES AMARELOS – Tobias e Bolasie; Gabriel e Felipinho.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – R$ 487.300.00.

PÚBLICO – 12.765 torcedores.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Estadao Conteudo