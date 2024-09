Cruzeiro e Vasco empatam em jogo movimentado no Brasileirão

Em jogo bem movimentado, Cruzeiro e Vasco empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), os cariocas foram superiores e abriram o placar com Vegetti. O time celeste, porém, voltou melhor para o segundo tempo, empatou e esteve perto da virada, ainda mais depois da expulsão de Mateus Carvalho aos 33 minutos.

Com o empate, o Cruzeiro está há três jogos sem vencer, sendo dois empates seguidos. Com 43 pontos, o time mineiro segue em oitavo lugar, bem perto do G-6, zona de classificação à Libertadores.

O Vasco também está há três jogos sem vencer, sendo dois empates e uma derrota. Como visitante, porém, ampliou sua sequência invicta para quatro partidas, sendo uma vitória e três empates. O Vasco agora soma 36 pontos, em nono lugar, com um jogo atrasado, diante do Cuiabá.

Com menos de dois minutos de jogo, o Cruzeiro levou perigo com Kaio Jorge. O atacante recebeu na intermediária e chutou forte e no alto, mas Léo Jardim fez grande defesa e salvou o Vasco.

O Vasco respondeu pelo lado esquerdo, com Jean David. Ele chegou à linha de fundo e conseguiu tocar para trás. Mateus Carvalho chutou rasteiro e no cantinho, mas Cássio fez boa defesa. Depois, Philippe Coutinho teve chance de fazer sua jogada característica: puxar da esquerda para o meio e chutar de fora da área. A finalização, porém, saiu fraca e para fora.

Cruzeiro e Vasco

O Cruzeiro teve outra chegada bastante perigosa com Kaio Jorge finalizando da entrada da área, mas para fora. Até que aos 40 minutos, o Vasco abriu o placar com o artilheiro Vegetti. Após cobrança de escanteio, Puma Rodríguez chutou novamente e Hugo Souza completou para o gol, mas Cássio espalmou. No rebote, Vegetti finalizou por baixo do goleiro e fez 1 a 0.

No começo da etapa final, Kaio Jorge finalizou mais uma vez pela esquerda, mas Léo Jardim agarrou firme e sem rebote. Mas aos 14 minutos, o Cruzeiro usou a bola parada para empatar. Após cobrança curta de escanteio, Barreal cruzou e Zé Ivaldo cabeceou no alto e no canto para vencer Léo Jardim.

O Vasco teve uma boa chance em contra-ataque, mas Puma Rodríguez resolveu chutar de fora da área em vez de tocar. O chute rasteiro até foi perigoso, mas Emerson Rodríguez passa livre pelo lado esquerdo e Vegetti também estava bem posicionado.

Aos 33, a situação do Vasco ficou ruim porque Mateus Carvalho foi expulso direto após dividida com Matheus Henrique. O lance gerou muita reclamação do jogador vascaíno, com princípio de confusão, rapidamente contido.

Expulsão

Com a expulsão, o Vasco se fechou, enquanto o Cruzeiro foi ainda mais ao ataque para buscar a virada, mas o duelo terminou mesmo no 1 a 1

Pela 29ª rodada, o Cruzeiro volta a campo na quinta-feira, às 21h30, quando visita o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Já o Vasco pega o Juventude no sábado, às 21h, em São Januário, também no Rio. O time carioca, porém, terá o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, na quarta-feira, às 19h15, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 VASCO

CRUZEIRO – Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Matheus Henrique e Mateus Vital (Peralta); Gabriel Veron (Barreal), Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Técnico: Eduardo Barros (auxiliar).

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Paulo Henrique); Emerson Rodríguez, Vegetti e David (Jean David) (Galdames). Técnico: Rafael Paiva.

GOLS – Vegetti, aos 40 minutos do primeiro tempo. Zé Ivaldo, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – (Cruzeiro). João Victor, Léo e Emerson Rodríguez (Vasco).

Estadao Conteudo